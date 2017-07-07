Сотрудники Якутского таможенного поста Благовещенской таможни задержали в аэропорту Якутска гражданина Китайской Народной Республики (КНР), который пытался вывезти 10,3 кг незадекларированного янтаря.

Как сообщает ИА SakhaNews, иностранец планировал вывезти за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭС) товар, который не был заявлен в пассажирской таможенной декларации по установленной письменной форме. Гражданин КНР признался, что приобрел партию природного камня на одном из рынков Москвы. Рыночная стоимость товара составляет более 8,3 тыс. рублей.

По данному факту в отношении задержанного составлен административный протокол по 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.