Тела трех погибших найдены на месте взрыва в шахте «Заполярная» в Норильске, на поверхность эвакуировано более 130 человек, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела трех погибших. Пока остается неизвестной судьба одного человека», — сообщает МЧС.

Произведена эвакуация 137 человек, по некоторым данным, связь отсутствует с пятью горняками. На месте работают четыре отделения военизированного горноспасательного отряда МЧС России, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Всего в работе задействовано 43 человека и 7 единиц техники.

По данным Минздрава региона, состояние троих пострадавших при взрыве оценивается как средней тяжести, они находятся под наблюдением врачей Норильской межрайонной больницы. Пострадавшие получили баротравмы (оглушение), ушибы и переломы.

Напомним, в пятницу на шахте «Заполярная» в Норильске произошел хлопок метана. После этого началась эвакуация сотрудников и стала поступать информация о пострадавших и пропавших без вести.