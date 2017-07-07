Античную вазу из государственного музея Эрмитаж доставили во Владивосток. Экспонат представят в Приморской государственной картинной галерее в рамках выставки «Прикосновение к античности». Экспозиция открылась в преддверии дня рождения галереи и открытия центра «Эрмитаж — Владивосток».

Как сообщает ИА PrimaMedia, ваза представляет собой краснофигурный кратер со сценой жертвоприношения, датируемый IV веком до н.э.

Экспонат изготовлен и расписан бывшими греческими мастерами, бежавшими из Греции на южный берег Италии. Умельцы изобрели новые способы изготовления ваз, которые отличались от аттических (греческих).

По данным агентства, экспозиция будет доступна для всех желающих до 1 октября 2017 года.