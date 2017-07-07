В Нижнем Тагиле полицейские открыли огонь по собаке, которая покусала людей. Местные жители вызвали помощь на улицу Фестивальную. Агрессивное животное находилось в магазине автозапчастей.

К моменту приезда стражей порядка от нападения пса пострадали три человека, отмечает TagilCity.ru. Старший сержант, оценив обстановку, принял решение применить табельное оружие. Труп убитого животного передан на медэкспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Это уже не первый в городе случай нападения собак на людей. Ранее администрация Нижнего Тагила выпустила постановление о запрете прикорма бродячих животных. По данным властей, это поможет частично решить проблему большого числа кошек и собак на улицах. На отлов бездомных животных город ежегодно тратит около 8 млн рублей.