Полиция Москвы начала проверку по факту похищения восемью преступниками банкомата из торгового центра на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичных правоохранительных органов.

Инцидент произошел вечером 6 июля по адресу: Сигнальный проезд, 17, где располагается ТЦ «Парк Хаус».

«Установлено, что около 22:15 восемь мужчин в масках вошли в ТЦ, похитили банкомат одного из банков и, погрузив его в автомобиль Dodge, скрылись», — сообщила пресс-служба.

Правоохранители проводят оценку причиненного ущерба, по факту похищения банкомата начата проверка.