Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения трехлетнего мальчика Константина Хордина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, накануне вечером ребенок играл с другими детьми на территории пляжа в поселке городского типа Преображение Лазовского района на расстоянии около 15 м от моря, однако спустя некоторое время он бесследно исчез из поля зрения взрослых.

Полицейские, волонтеры приступили к поискам ребенка. Они обыскали побережье, устье реки Соколовка, недалеко от которой находится пляж, откуда исчез ребенок, однако поиск не дал положительных результатов, передает ИА PrimaMedia.

Особые приметы ребенка: голубые глаза, рост 102 см, худощавого телосложения. Был одет в полосатые плавки и кепку голубого цвета.