МВД России по Екатеринбургу сообщило о спасении полицейскими лисенка, который едва не погиб под колесами машин и застрял в узком проходе между гаражами в одном из районов города, животное передали медикам.

В сообщении МВД сказано, что лисенка заметили местные жители возле магазина с продуктами в Кировском районе города.

«Хищник крутился у крыльца торговой точки, вероятно, надеясь, что кто-либо из покупателей угостит его каким-нибудь лакомством. Люди неоднократно видели животное на оживленной дороге, где ездят большое количество автомобилей», — говорится в комментарии официального представителя МВД Ирины Волк.

Затем лисенок застрял в узком проходе между гаражами, откуда его и вызволили подоспевшие на место сотрудники МВД. Полицейские также вызвали на место зоозащитников, чтобы те осмотрели лисенка и определили его возраст, пол, а также возможные травмы. При осмотре специалисты обнаружили у лисенка рваную рану задней лапы.

Животное было помещено во временное жилище, лисенка накормили. После того как его вылечат, лисенок будет отпущен на волю.