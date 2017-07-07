Три человека госпитализированы, четверо пропали без вести в результате взрыва на шахте «Заполярная» в Норильске, сообщили службы технадзора Красноярского края.

После взрыва было эвакуировано 130 человек, в шахте остаются еще не менее 30 человек.

«На шахте «Заполярная» аварийная ситуация. Предположительно взрыв метана. Госпитализированы три человека, еще четверо пропали без вести», — сказал источник в экстренных службах.

В комментарии для «Известий» представители предприятия заявили, что информация о точном числе пропавших без вести и пострадавших уточняется.

На шахте «Заполярная» ведется добыча медно-никелевой руды.