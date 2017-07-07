Два тюленя погибли из-за жары в приморском реабилитационном центре «Тюлень», сообщила руководитель учреждения Лора Белоиван.

По ее словам, основной причиной гибели животных стала нехватка воды. Вовремя утолить жажду тюленей не удалось из-за несвоевременного приезда водовоза.

«Они умерли от перегрева. На полчаса опоздала водовозка… Квик умерла первая, не помогло ничего. Катту мы откачали, но она через полчаса тоже», — приводит слова руководителя центра ИА PrimaMedia.

По информации агентства, ранее глава реабилитационного центра сообщила о том, что сотрудники местной управляющей компании обнаружили шланг, протянутый к центру от общественной колонки, и составили акт о незаконном подключении. Шланг пришлось демонтировать, а руководству грозил штраф.

Реабилитационный центр «Тюлень» был создан более 10 лет назад для лечения и возвращения в дикую природу ларг-нерп, обитающих в заливе Петра Великого. Ежегодно сотрудникам центра удается спасти и вернуть в дикую природу 6–8 животных.