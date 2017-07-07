Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал, что консультации в швейцарском курортном городке Кран-Монтана по кипрскому урегулированию не привели ни к каким результатам, сообщает пресс-служба Отделения Всемирной организации в Женеве.

Генсек ООН заявил, что все делегации имеют сильную заинтересованность в урегулировании, однако встреча делегаций «окончилась без достижения соглашения». По его словам, конференция закрыта, однако для решения проблемы могут быть выработаны другие пути.

«Очевидно, что между делегациями имеется еще значительное расстояние, и это касается определенного числа вопросов, и соглашение невозможно», — сказал Гутерриш.

По его словам, роль ООН в данном вопросе — это роль посредника, и организация всегда будет в распоряжении тех, кто хочет достичь согласия. Генсек ООН, вместе с тем, затруднился назвать какую-либо одну причину срыва переговорного процесса, отметив лишь, что таких причин множество.

Переговоры по Кипру под эгидой ООН проходили в Швейцарии с 28 июня. Во встречах приняли участие глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи. Кроме этого, во встречах участвовали представители Великобритании, Греции и Турции.

Напомним. военный переворот на Кипре был совершен в июле 1974 года при поддержке существовавшей в Греции военной хунты. После этого Турция высадила на Кипре войска, захватила северную часть острова. С тех пор Кипр разделен на две части, в которых проживают турецкая и греческая общины.