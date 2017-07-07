Пассажир рейса авиакомпании Delta Аir Lines в четверг во время полета из американского Сиэтла в Пекин ранил троих при попытке проникнуть в кабину пилота, сообщает CNN.

Инцидент произошел на борту Boeing 767 вскоре после вылета. Нарушителя удалось остановить, однако пострадали два пассажира и один член экипажа. О характере их травм не сообщается.

Из-за происшествия пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Виновника инцидента передали полиции.