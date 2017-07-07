Пара американских бомбардировщиков B-1B совершила полет над Южно-Китайским морем, чтобы показать открытость региона для международных полетов, сообщает ВВС США.

Американские военные полагают, что этот полет военных бомбардировщиков над акваторией Южно-Китайского моря, где ведутся ряд территориальных споров, способствует открытости региона.

Ранее Китай выразил США протест в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море. Китай считает эти острова своими. Власти КНР также призвали США прекратить вторжения, нарушающие его суверенитет, так как это несет угрозу безопасности. Китай заявляет, что оставляет за собой право на любые шаги для защиты своих интересов.