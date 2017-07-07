СК России проводит проверку по факту гибели двух студентов 19 и 22 лет в шахте лифта строящегося здания ФГУП «Горно-химический комбинат» в Железногорске Красноярского края.

В сообщении СК сказано, что 6 июля в шахте лифта было обнаружено тело 19-летнего студента. Его 22-летний приятель был госпитализирован с тяжелыми травмами и вскоре скончался в больнице. Оба студента были членами стройотряда, который работал на строительстве здания опытно-демонстрационного центра ИХЗ ФГУП «Горно-химический комбинат».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает СК.