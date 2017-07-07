В пятницу утром в восточной части Гамбурга, который принимает в эти дни саммит G20, возник сильный пожар, горят покрышки на складе в автомобильном салоне, сообщает городское пожарное управление.

Пожарные в настоящий момент занимаются ликвидацией возгорания. Высота пламени достигает десяти метров, а столб дыма заметен на расстоянии в несколько километров. Тушением огня занимаются порядка 60 пожарных расчетов.

FeuerwehrHH: RT Thomas_BILDde: AKTUELL#Hamburg - Feuer bei Autohandel! FeuerwehrHH im Einsatz. VIDEO pic.twitter.com/78jNbxuluP — Joe aus Hamburg (@hamjoeburg) July 7, 2017

Власти пока не связывают инцидент с протестами из-за саммита G20. В то же время в четверг неизвестные напали на автосалон Porsche и сожгли там десять машин.