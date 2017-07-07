Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в субботу прибудет Гамбург, где выступит с речью на акции протеста антиглобалистов, посвященной демократии и правам человека, сообщили организаторы этого мероприятия.

Акция носит название «Гамбург демонстрирует свое отношение». Организаторы акции сообщили, что пригласили де Блазио с тем, чтобы на саммите G20 «услышать голос не одного Трампа». Мэр Нью-Йорка известен своей критикой в адрес президента США и участием в протестах против политики глав Белого дома.

По данным пресс-секретаря мэра Эрика Филлипса, де Блазио также посетит вольный город на Эльбе и Берлин, где проходит преддипломную практику его сын. Члены городского совета Нью-Йорка возмутились отъездом мэра на саммит G20.

«Мэр Нью-Йорка отправляется на саммит «двадцати» протестовать против капитализма в то время, как образование и инфраструктура города деградируют под его «прогрессивным» руководством», — написал в Twitter сын президента США Дональд Трамп-младший.