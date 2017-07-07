Японская принцесса Мако, старшая внучка императора Акихито, отложила свою помолвку с бывшим однокурсником в связи со стихийным бедствием в стране. Об этом сообщило управление делами императорского двора Японии.

Торжественное мероприятие было запланировано на 8 июля.

В настоящее время на юго-западе Японии идут мощные ливни, которые привели к человеческим жертвам. Более тысячи человек до сих пор не могут покинуть собственные поселки из-за стихийного бедствия. Спасатели продолжают работать над устранением последствий разрушительного природного явления и приводят в порядок смытые ливнем дороги.

Свадьба принцессы Мако запланирована на следующий год, дата пока неизвестна. После вступления в брак, Мако лишится титула принцессы и станет обычной гражданкой Японии.