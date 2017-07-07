Япония внимательно следит за информацией о создании ТОР на Курилах
Правительство Японии внимательно следит за решением РФ о создании территории опережающего развития (ТОР) на Южных Курилах.
«Мы внимательно следим и анализируем поступающую информацию, и ответим [на это решение] надлежащим образом», - приводит слова генерального секретаря кабмина Японии Ёсихидэ Суга ТАСС.
При этом японская сторона продолжит активную работу по «решению принадлежности [четырех островов] и заключения мирного договора» между Японией и РФ.