Четыре газовые турбины, купленные для Крыма дочерней компанией «Ростеха» «Технопромэкспорт» на вторичном рынке, не будут обслуживаться компанией-производителем Siemens. Об этом сообщается в Twitter немецкой корпорации. В Siemens отмечают, что не имеют информации о поставке своей продукции в Крым, поэтому намерены проверить подобные сообщения.

Siemens comments on recent media reports on #Crimea. Full statement here: https://t.co/RKJvLAywe4 /pe pic.twitter.com/bRwliVU77R — Siemens Press Office (@siemens_press) July 6, 2017

Ранее в Siemens опровергли сообщения о продаже турбин для ТЭЦ в Севастополе и Симферополе. В свою очередь, в «Технопромэкспорте» подтвердили, что после того, как не удалось купить турбины у иранского производителя, оборудование было найдено на вторичном рынке.

Турбины были доставлены в Крым со стороны Таманского полуострова, в настоящее время они находятся у Симферополя.