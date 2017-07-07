США могут начать использовать коммерческие спутники для того, чтобы незаметно отслеживать активность КНДР, включая подготовку к ракетным запускам.

Планы по использованию небольших гражданских спутников для этих целей имела еще предыдущая американская администрация. Ожидается, что для слежки за КНДР могут использовать спутники, произведенные в Кремниевой долине в Калифорнии, пишет New York Times.

Pentagon wanted better eyes on North Korea’s missile program. Tiny satellites from Silicon Valley may be the answer. https://t.co/0QoaExGkNS — The New York Times (@nytimes) July 7, 2017

Однако после запуска баллистической ракеты КНДР Белый дом рассматривает возможность запустить на орбиту сразу группу таких спутников уже в конце 2017 или начале 2018 года. Речь идет об использовании для этих целей небольших спутников, которые предназначены для наблюдения за сельскохозяйственными угодьями или парковочными местами. В настоящее время шпионские спутники США могут отследить активность лишь менее чем на трети территории КНДР.

По данным издания, для Вашингтона это откроет новую страницу в деле наблюдения за КНДР, большинство пусковых площадок которой находятся в скрытых местах. Кроме этого, наблюдение с помощью групп маленьких спутников может производиться незаметно и в любую погоду.

Издание сообщает, что ряд представителей Пентагона не поддерживают это решение, мотивируя свою позицию тем, что в свое время на создание шпионских спутников были потрачены миллиарды долларов.