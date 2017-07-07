В Китае идут поиски 44 человек, пропавших после сильнейших за последние 60 лет ливни. Удар стихии пришелся на южные, юго-западные, центральные и восточные районы страны, передает агентство «Синьхуа».

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей, наводнений и оползней погибли 56 человек в 11 провинциях Китая.

Стихия нанесла серьезный ущерб — более 27 тысяч домов разрушены, около 37 тысяч повреждены. Ущерб составил около четырех миллиардов долларов.

Разгул стихии пришелся на провинции Цзянси, Аньхой, Хубэй, Сычуань, Хунань, Гуйчжоу, Чжэцзян, Цзянси и Юньнань.