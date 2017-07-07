Сбор данных с автомобиля, проходящего по делу о смертельном ДТП с участием американской теннисистки Винус Уильямс, приостановлен. Запрос адвоката удовлетворил окружной суд Palm Beach.

По его мнению, данные, собранные потерпевшей стороной, могут исчезнуть. Адвокат потребовал проведения совместной процедуры осмотра автомобиля. Суд согласился с его доводами, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

ДТП произошло 9 июня на одном из перекрестков Palm Beach. Следствие признало виновницей аварии теннисистку. Уильямс выехала на перекресток на красный свет светофора и протаранила проезжающую мимо машину.

В результате аварии погиб пассажир пострадавшего автомобиля, 78-летний Джером Барсон. Его супруга получила многочисленные травмы.