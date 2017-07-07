Представители сирийской вооруженной оппозиции утверждают, что правительственные войска применили хлор в провинции Гута. Видеоролик с обращением опубликован в Twitter WorldOnAlert.

3 июля сирийская оппозиция сообщила, что войска Асада использовали химоружие в городе Айн-эт-Терме, в результате чего пострадали 30 боевиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения в адрес Дамаска, назвала их продолжением «химического шоу». ««Химическое шоу» набирает обороты. Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало «химической атаки» и ее осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык. Именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы», — написала она в своем Facebook.

Ранее Захарова утверждала, что против Сирии началась «информационно-пропагандистская кампания», в которой Дамаск регулярно обвиняется в применении химоружия против мирных жителей.