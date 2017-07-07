Корпорация Microsoft может сократить до трех тысяч сотрудников в связи с реорганизацией отдела продаж. Компания намерена сделать акцент на продвижении облачных услуг.

Как сообщает MarketWatch, на конец марта штат Microsoft составлял более 120 тыс. работников.

Исполнительный вице-президент компании Джадсон Альтхоф направил сотрудникам письмо, в котором говорится о преобразовании работы отдела продаж. Теперь деятельность подразделения будет направлена на крупных корпоративных клиентов, а также на мелкие и средние предприятия.