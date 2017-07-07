В столичный регион возвращается прохладная погода с небольшими осадками. Днем температура воздуха в Москве не поднимется выше 13–15 градусов, по области — 11–16 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Росгидромета.

«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь», — говорится в прогнозе.

Грядущей ночью в регионе также возможен дождь. Столбики термометров в Москве опустятся до 10–12 градусов, в области — до 7–12 градусов. Ветер сменится на северо-западный с порывами 12–17 метров в секунду.

В субботу будет так же облачно и дождливо.