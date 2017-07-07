Британская полиция зашла в тупик в расследовании дела об отрезанном пальце, обнаруженном семь лет назад. Правоохранители обратились к гражданам с просьбой помочь установить, кому именно принадлежал палец.

Он был обнаружен 4 декабря 2010 года во дворе неподалеку от вокзала Юстон.

Следователи предположили, что палец мог принадлежать одной из жертв теракта в двухъярусном автобусе, который произошел в июне 2005 года, пишет The Independent.

Следователи сравнили ДНК пальца с образцами погибших, однако совпадений не было. Также он не мог принадлежать гражданам, которые числятся пропавшими без вести.

В полиции подчеркнули, что исчерпали все линии расследования. Скотленд-Ярд обратился к гражданам с просьбой о помощи в разрешении семилетней тайны.