Магаданский городской суд вынес приговор водителю, сбившему 8 марта двух женщин на проезжей части Дукчинского шоссе. От полученных травм пострадавшие скончались в больнице.

Виновник ДТП, пытавшийся скрыться с места происшествия, получил наказание в виде лишения свободы в колонии-поселения на шесть лет и запрета на три года управлять транспортными средствами.

По информации прокуратуры региона, лежащих на дороге женщин обнаружили местные жители и сообщили об этом в полицию. Правоохранительные органы нашли автомобиль обвиняемого спустя несколько дней — мужчина спрятал Toyota Land Cruiser Prado у себя на даче.

Отмечается, что мужчина частично признал свою вину, сказав, что совершил наезд только на одну женщину.