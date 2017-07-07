Ужесточение американских санкций против России может быть отложено на неопределенный срок из-за противоречий между республиканцами и демократами в Палате представителей. Документ «застрял» в стадии рассмотрения, причем конгрессмены вернутся с каникул только 11 июля, сообщает телеканал CBS.

Законопроект был внесен в Конгресс три недели назад и одобрен сенаторами. Документ предусматривал введения санкций в отношении ряда лиц, а также норму, обязывающую президента США согласовывать с законодательным органом смягчение или снятие с кого-либо ограничительных мер.

Потом законопроект был передан на согласование в Палату представителей. Процедура, которая обычно носит технический характер, затянулась. Демократы обвиняют в этом республиканцев, которые, по их мнению, не хотят ужесточать санкции накануне переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге.

В свою очередь, республиканцы обвиняют в затягивании рассмотрения законопроекта демократов, которые якобы хотят внести в него свои поправки, касающиеся конституционных норм.

В конце мая в Белом доме заявили, что не намерены смягчать санкции против России и готовы даже ужесточить эти меры.