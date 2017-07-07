Бывший глава национальной разведки США Джеймс Клэппер утверждает, что администрация Барака Обамы не обладала доказательствами по поводу вмешательства в выборы в США других стран, кроме России.

«Мы не наблюдали никаких свидетельств того, что кто-либо, кроме русских, был вовлечен в это», –– прокомментировал Клэппер в эфире CNN высказывание Дональда Трампа о том, что в американские выборы 2016 года могли вмешиваться и другие страны.

По словам экс-директора нацразведки США, в начале 2017 года он с коллегами ознакомил Трампа с подробностями предполагаемого участия России в американских выборах. На тот момент, отмечает Клэппер, Трампу не было ничего сказано о возможном вмешательстве других стран.