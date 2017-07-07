Депутаты Госдумы готовят законопроект, который обяжет родителей отправлять на лечение ВИЧ-инфицированных детей. Парламентарии займутся разработкой документа в осеннюю сессию.

Об инициативе «Парламентской газете» рассказала член думского комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина.

Депутат сообщила, что поводом для инициативы стали случаи гибели ВИЧ-инфицированных детей из-за отказа родителей лечить их. В частности, в апреле 2017 года скончалась двухлетняя девочка, поскольку ее мать являлась ВИЧ-диссиденткой.

«Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. <...> Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза», — считает Пушкина.

Законопроект гарантирует лечение ВИЧ-инфицированным детям, даже если родители выступают против.