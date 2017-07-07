Berkshire Hathaway, принадлежащий американскому миллиардеру Уоррену Баффету, готовится к одной из самых крупных покупок в своей истории. В ближайшее время может быть объявлено о приобретении холдингом техасской энергетической компании Oncor за $17,5 млрд, пишет Wall Street Journal.

Oncor занимает в настоящее время шестое место по объему активов среди американских энергетических компаний, обслуживая более 10 млн клиентов.

Отмечается, что в прошлом году Berkshire Hathaway совершил самое дорогое для холдинга приобретение, купив металлургическую компанию Precision Castparts за $32 млрд.

Сегодня в Berkshire Hathaway входят 80 компаний, в том числе страховых, инвестиционных, мебельных, продовольственных и ювелирных, а также работающих в сфере одежды. В марте этого года Forbes оценил состояние 86-летнего Баффета в $74,5 млрд.