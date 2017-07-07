В японских префектурах и поселках на юго-западном острове Кюсю остаются заблокированными более тысячи людей из-за стихийного бедствия.

Спасатели продолжают работы по восстановлению смытых ливнями дорог, сообщает ТАСС со ссылкой на иностранный телеканал.

По последним данным жертвами сошедших оползней и сильнейших ливней стали шесть человек. Несколько десятков человек еще не выходят на связь.

Напомним, дожди на Кюсю принес несколько дней назад тайфун «Нанмадол». Критической интенсивности ливни накрыли почти весь остров. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Фукуоке и Оите.