В боливийском департаменте Потоси в общине Пампа-Колорада водитель грузового автомобиля не успел затормозить и въехал в толпу людей, которые отмечали праздник посреди дороги, как это принято в некоторых районах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу полиции республики, разгневанные за случившееся жители догнали водителя грузовика и избили его до смерти.

В результате происшествия погибло восемь человек, еще пять пострадали.

Проводится проверка по данному факту.