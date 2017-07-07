Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что ему есть, о чем поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Российская и австралийская делегации на саммите G20 разместились в отеле Park Hyatt. Журналисты поинтересовались у Тернбулла, что бы он сказал президенту России при случайной встрече в отеле, передает ТАСС.

«В зависимости от времени суток, я могу сказать «Добрый день» или «Добрый вечер», — пошутил политик.

Тернбулл добавил, что в действительности ему есть, что обсудить с российским президентом. Премьер Австралии напомнил, что в прошлом году они детально обсуждали ситуацию в Сирии.

Президент России Владимир Путин встретится на полях саммита G20 с президентами США, Южной Кореи и премьер-министром Японии. Кроме того, возможны и другие контакты, в том числе с австралийским премьером Малколмом Тернбуллом.