Белый дом подготовил новую стратегию сирийского урегулирования. США откажутся от требования об уходе Башара Асада с поста президента арабской республики, а также одобрят контроль территории страны российской военной полицией, пишет Daily Beast со ссылкой на источники издания.

Вашингтон готов пойти на уступки ради борьбы с боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), захватившими часть Сирии и Ирака. На своем опыте США убедились, что без реальной силы поддерживать стабильность в регионе не удается, поскольку террористы всегда могут вернуться в освобожденные города.

Ожидается, что о начале новой стратегии может объявить президент США Дональд Трамп на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча состоится в Гамбурге, где открылся саммит G20.