В Аргентине проводится расследование по делу о возможных нарушениях при предоставлении госсубсидий на дизельное топливо. Судья Клаудио Бонадио вызвал на допрос 251 предпринимателя.

Ожидается, что допросы начнутся 22 августа. По этому делу проходит депутат Хулио Мигель де Видо, занимавший должность экс-министра федерального правительства. Он уже дал показания, передает агентство Telam.

В период с 2005 по 2011 год автобусные компании получали субсидии на дизельное топливо в обмен на заморозку цен на проезд.

По версии следствия, некоторые компании завышали данные. Ущерб оценивается в 11,8 млн долларов.