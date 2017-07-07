По информации агенства Bloomberg, Соединенные Штаты подозревают, что Россия имеет отношение к произошедшим атакам хакеров на электростанциях США, включая АЭС в Канзасе.

При этом агентство не приводит доказательства своим словам, ссылаясь только на неназванные источники. По их словам, хакеры, которые работали на иностранное правительство, возможно, хотели вывести из строя энергообеспечение США.

Bloomberg отмечает, что подвергшаяся кибератакам АЭС Wolf Creek не столкнулась с проблемам в работе станции.