Переговоры по кипрскому урегулированию, проходившие в четверг в швейцарской Кран-Монтане, завершились безрезультатно. О провале двусторонних консультаций заявил генсек ООН Антониу Гуттериш, передает AFP.

Новый раунд переговоров по примирению греческой и турецкой общин острова начался 28 июня. Гуттериш заявил тогда: «У нас, наконец, есть возможность добиться воссоединения Кипра. Я призываю всех заинтересованных игроков воспользоваться этой возможностью ради Кипра и всего региона восточного Средиземноморья».

В дискуссиях принимали участие президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турецкой общины Мустафа Акынджи, а также главы МИД стран — гарантов соглашения о независимости Кипра 1960 года (Великобритания, Греция и Турция). Наблюдателями выступали представители ЕС.