Деятельностью Госкино заинтересовались Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Счетная палата Украины. Организацию подозревают в «сознательных миллионных кражах», говорится в сюжете телеканала ТСН.

Сотрудники ведомств проверят, как в последние три года расходовались средства, выделенные на развитие украинского кинематографа. В частности, контролеры намерены пересчитать сметы и сопоставить их с рыночными ценами.

Кроме того, детективы НАБУ проверят эпизоды коррупции при выдаче разрешений на прокат фильмов и сериалов.

В министерстве культуры Украины подтвердили факт проверки деятельности Госкино.

«Насколько я знаю, Счетная палата зашла активно в работу на Госкино. Есть другие органы, которые заинтересовались всем процессом, мы доверимся им. Если будут какие-то конкретные решения, конкретная ситуация и фактаж — очевидно, мы должны реагировать», — заявил глава ведомства Евгений Нищук.

В свою очередь, председатель Госкино Филипп Ильенко заявляет, что Счетная палата «сейчас не проводит никаких проверок».