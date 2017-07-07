Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут отдельную встречу в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут в 11:35 мск, перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении госдепартамента.

Отмечается, что встреча Тиллерсона и Лаврова пройдет за закрытыми дверями.

В этот же день у Тиллерсона запланированы встречи с главой МИД Мексики Луисом Видегараем Касо и главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.