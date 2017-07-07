В японской префектуре Исикава прошли традиционные торги, на которых выставлялся виноград местного сорта Ruby Roman («Римский рубин»). В этом году гроздь ягод была продана за рекордные ¥1,11 млн, что примерно равно $9,8 тыс. по нынешнему курсу, сообщает ТАСС.

Отмечается, что рекорд побит только в иенах, поскольку из-за разницы курсов сумма лота в долларовом эквиваленте в прошлом году была больше. В 2013 году на аукцион выставлялась всего одна связка «Римского рубина». Покупатель приобрел ее за $4 тыс. или по $110 за ягоду.

Ягоды «Римского рубина» имеют необычный сладкий и освежающий вкус. Впервые сорт был выведен в 1994 году и только через 15 лет поступил в продажу.

Виноград должен соответствовать высоким стандартам, из-за чего ценная часть его урожая может быть очень небольшой. Так, в 2010 году требованиям удовлетворяли только шесть ягод — они весили более 20 граммов, а содержание сахара в них превышало 18%. В 2011 году ни одна виноградина не соответствовала стандарту.