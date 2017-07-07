СК проводит проверку по факту гибели ребенка в Новосибирске
Новосибирские следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Мальчика застрелил сверстник из найденного в шкафу ружья деда.
Инцидент произошел в четверг, 6 июля, в квартире бабушки и дедушки одного из детей.
Мальчики нашли в шкафу ружье и стали из него целиться в различные предметы. В какой-то момент внук владельцев квартиры нажал на курок, не зная, что оружие было заряжено. В результате его друг получил смертельное ранение.
В настоящий момент следователи устанавливают владельца ружья и причины ненадлежащего хранения оружия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.