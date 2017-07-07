Госдепартамент США выступил в поддержку провести в Нидерландах суд над подозреваемыми по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе.

Начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт сообщила, что США придерживаются единогласного решения Совместной следственной группы (ССГ) о наделении голландских судов юрисдикцией для судебного процесса по лицам, ответственным за трагедию, которая унесла жизни 298 человек. Об этом передает ТАСС.

«Мы абсолютно уверены в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению», –– отметила Науэрт. По ее словам, США призывают другие страны сотрудничать с ССГ для привлечения к отвественности виновных случившегося.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, разбился на востоке Украины при невыясненных обстоятельствах. В результате происшествия 17 июля 2014 года погибли все пассажиры, находившиеся на борту.