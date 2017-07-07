На Сахалине прокуратура начала проверку по сообщениям в СМИ об избиении ребенка воспитателем детского сада. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в детском учреждении «Золушка» городе Холмске. Ряд местных изданий опубликовали ранее видеоролик с записью избиения.

На выложенном в сети видеоролике видно, как женщина, вероятно, воспитатель, строит рядами детей. При этом одну из девочек она отводит в сторону, где начинает ее ругать и толкать.