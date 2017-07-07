Администрация президента сформировала список из 20 претендентов на пост главы Кемеровской области. Наиболее вероятными кандидатами являются мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов.

В связи с болезнью Амана Тулеева, который не вышел на работу после завершившегося официального отпуска, в регионе начали активно обсуждать предстоящую смену руководства. Как сообщает «Коммерсант», источники называют «самой актуальной» кандидатуру Носова, однако, она устраивает не всех, в том числе и самого Тулеева. Нынешний глава хотел бы видеть на посту «кого-то из местных», например депутата Госдумы Дмитрия Исламова.

Смену губернатора Кемеровской области обсуждают с конца 2016 года.

Ранее стало известно, что Тулеев находится в долгосрочном отпуске, губернатор перенес операцию на позвоночник в Германии. Сейчас Тулеев проходит курс реабилитации в Москве по личной инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой.