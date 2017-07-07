Бывшему менеджеру компании Audi предъявлены обвинения по делу о занижении показателей выбросов вредных газов, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

Под следствие попал 60-летний гражданин Италии Джованни Памио. Его обвиняют в сговоре с целью мошенничества и нарушении экологических норм США.

Мужчина, работавший в подразделении автоконцерна Volkswagen, возглавлял команду инженеров, создававших системы контроля за показателями содержания вредных веществ в выхлопных газах экспортируемых в США автомобилей.

Памио поручил своим подчиненным разработать систему для обхода тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Volkswagen оказался в центре «дизельного скандала» после того, как на автомобилях было обнаружено ПО, занижающее показатели вредных веществ в выхлопных газах машин. Расходы компании в связи с разбирательством превысили 20 миллиардов долларов.