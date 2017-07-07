Представители американских спецслужб заявили, что сегодня в США около 150 человек подозреваются в работе на российскую разведку. В эфире CNN прозвучало утверждение, что Москва активизировала сбор разведданных после завершения президентской кампании в США в ноябре прошлого года.

Так, по данным источника телеканала, после выборов значительно увеличилось число въезжающих в страну россиян, которые могут заниматься разведкой. При этом не приводилось каких-либо доказательств.

Журналисты считают, что российские спецслужбы намереваются таким образом восполнить количество резидентов после того, как в конце прошлого года из США были высланы 35 сотрудников МИД РФ. Тогда же администрация уходящего Барака Обамы ввела санкции против нескольких российских физических лиц, компаний, ФСБ и ГРУ.

Телеканал CNN выступает с оппозиционной позиции президенту Трампу, обвиняя того в связях с Россией, а саму Россию во вмешательстве в выборы главы государства. В Кремле эти утверждения опровергают.