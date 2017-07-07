Президент России Владимир Путин прибыл в немецкий Гамбург, где примет участие в саммите G20. Глава государства проведет ряд встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Как ожидается, лидеры России и США встретятся в пятницу, 7 июля, во второй половине дня. Беседа Путина и Трампа начнется в 16:45 по московскому времени.

Президенты обсудят двусторонние отношения, а также затронут международные проблемы, в том числе сирийский кризис и ситуацию на Украине.