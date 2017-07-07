СУ СК по Астраханской области сообщает, что местный житель подозревается в применении насильственных действий над 10-летней девочкой.

Установлено, что ученица 5 класса собиралась на прогулку. В лифте к ребенку подошел мужчина и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Когда девочка закричала, на место прибежала мать потерпевшей. Подозреваемый к тому моменту скрылся с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 25-летний мужчина, который оказался соседом потерпевшей, проживавший на несколько этажей ниже.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.