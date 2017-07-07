Житель Коламбуса (штат Огайо, США) признался в попытке оказать финансовую поддержку террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.

20-летний Аарон Трэвис Дэниелс рассказал, что поддерживал контакт с террористами по электронной почте, а также собирался отправиться в Ливию, примкнуть к ИГ и принимать участие в боевых действиях. Кроме того, молодой человек отправил одному из боевиков $250.

«Привлечение лиц, которые пытаются оказать материальную поддержку иностранным террористическим организациям, является главным приоритетом министерства юстиции», — заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора США по национальной безопасности Дана Боэнте.

Дэниелс был задержан 7 ноября 2016 года при попытке покинуть США. Молодой человек направлялся в Тринидад и Тобаго. Оттуда он планировал вылететь в Ливию и присоединиться к террористической группировке. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.