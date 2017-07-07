За минувшую неделю российские военные зафиксировали девять иностранных летательных аппаратов, проводивших разведку у государственной границы. При этом нарушений воздушного пространства допущено не было, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Еще четыре раза за неделю российские пилоты вылетали на перехват.

Это говорит о снижении интенсивности иностранной разведки. На прошлой неделе Минобороны сообщило о 15 разведывательных полетах у российской границы и о шести вылетах для перехвата.

19 июня российский Су-30 совершил перехват американского самолета RC-135U над Балтийским морем. Пентагон обвинил Россию в непрофессиональных действиях из-за высокой скорости истребителя при сближении.